Почти 50 улиц Томска и области будут обесточены 30 сентября

"Горсети" проведут плановые отключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергоресурсная компания "Горсети" на официальном сайте сообщает о ряде улиц, которые будут обесточены 30 сентября, в пятницу. Отключения пройдут в плановом режиме.

Так, не будет света на определенных срок последующим адресам:

30 сентября с 09.00 до 10.00

ул. Нахимова 8 стр.1

30 сентября с 09.00 до 16.00

Зональная станция Васильковый проезд 5-11,уч.1 Зональная станция Зональная станция 15 Зональная станция п. Зональная станция 70:14:0312004:749 Зональная станция пер. Сосновый 7 Зональная станция ул кадастровый участок 70 Зональная станция ул Малиновая 3-5 Зональная станция ул. Вишневая 2,5 Зональная станция ул. Гаражная 7/1-а Зональная станция ул. Луговая 15-21,16-18 Зональная станция ул. Новая 1-23,2-28,2/1 Зональная станция ул. Полевая 13,17-19,23/1 Зональная станция ул. Рябиновая 2-8 Зональная станция ул. Садовая 16-20 Зональная станция ул. Чехова 15,уч.11,уч.17

30 сентября с 09.00 до 16.30

Иркутский тракт 113/4 ул. Высоцкого 1,1/2,1/3,1/4,5/5,5/7,7,7 стр.2,7 стр.6,7/2 пр-кт Ленина 36 Аникино СТ ""Кедр-2"" уч.54 пер. Аникинский 5-й 3-а,5-а

30 сентября с 09:00 до 16.30

пос. Аникино ,23 ул. Басандайская 90,90-а,90/1,90/2,90/6,92/3,94,94/4,94/5,94/6,98,98-а,98/2,98/9,100-а,100/1,100/2, 100/3,100/4,100/5,102/4,104/4,уч.92/4,уч.94/2,уч.98/7,уч.98/8 Просекино дер. Просекино 31(31/1)

30 сентября с 09.00 до 17.00

Смирнова 22,24 ул. Красноярская 17-а пер. Овражный 1-5,1-а,1-б,1-в,2-а,9-11,10,уч.1 пр-кт Комсомольский 2,4-а,14 ул. Аэродромная 2,3-21,10-16 ул. Разина Степана 2-4,3,10,11,11-а,15-а ул. Украинская 1-5,1-а,1-в,1/1,2-6,2-а,9-11,10 ул. Челюскинцев 5-7,7-а СТ ""Звезда"" уч.47 Росинка пер Оптинский 3,4,9,10,13-19,23-25,уч.9-а,уч.21 Росинка пер Рождественский 1-3,4-8,9-11,9-а,11-а,12,15,20,23,уч.14,уч.21 Росинка пер Саровский 2,5-а,7,11-13,уч.14 Росинка пер. Вербный 10,13-15,14-18,23,29 Росинка пер. Крещенский 1-9,1-а,2-8,2-а,2-б,2/1,6/1,7-а,7-б,уч.4/1,уч.8/1 Росинка пер. Ореховый 29-31,35-37,уч.33

30 сентября с 09.00 до 17.00

Росинка Росинка уч.357 Росинка ул. Благовещенская ,23,23-а,25-а,27,30-32,36,36-а,39-41,40-42,45,46,49-53,уч.26 Росинка ул. Земляничная 1-3,1-а,2-6,2-а,2-б,3-а,7-а,8-а,9,9-а,10,13,14,17-19,уч.11 Росинка ул. Капитанская 2,3-15,3-а,5-а,6-8,10-а,10-б,16,23,24-26,30,уч.4,уч.27,уч.27-а Росинка ул. Озерная 5-7,5-а,7-а Росинка ул. Фигурная 13,18-20,19-23,26,30,уч.15,уч.22 Росинка ул. Благовещенская ,23,25-а,27,30-32,36,36-а,39-41,40-42,45,46,49-53,уч.26 ул. Киевская 7 ул. Сибирская 29-а,36-38,36/1,42-44,42-а,44 стр.1.

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