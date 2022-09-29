Томичи смогут послушать выступление Путина 30 сентября

Жители Томской области смогут послушать выступление Путина 30 сентября в 19.00 по местному времени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Томской области смогут послушать выступление Путина 30 сентября в 19.00 по местному времени. В Москве состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Об этом 29 сентября объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 (по Москве) состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что запланированное на 30 сентября выступление президента - это не послание президента Федеральному Собранию, оно состоится позже.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в Томской области прошло голосование в рамках референдума.

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