Многодетная семья из Томской области не вписала своих детей в долевую собственность

Квартира была оформлена только на родителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Тегульдетского района Томской области провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних при расходовании средств материнского (семейного) капитала. Оказалось, что дети не были вписаны в долевое владение имуществом, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Семья после рождения третьего ребенка использовала свой сертификат на материнский (семейный) капитал для улучшения жилищных условий, погасив на полученные денежные средства основную задолженность и проценты по кредитному договору на покупку жилья", говорится в сообщении.

При этом семья пренебрегла законом приобретения с использованием средств материнского капитала. Как результат квартира в долевую собственность детей не оформлена, право собственности на жилое помещение родители зарегистрировали только на себя.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, прокуратура проследит за исполнением требований суда.

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