В Томской области для устранения пожаров могут использовать дирижабли

Для мониторинга лесной обстановки с воздуха традиционно используются вертолеты и самолеты, иногда - дельтапланы Фото: Олег БЕСПАЛОВ

Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" рассматривает использование дирижаблей для мониторинга лесных пожаров и доставки грузов в труднодоступные местности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"Комплекс предусматривает наземное (мачты) и воздушное (привязные аэростаты) размещение средств слежения и передачу информации в пункты обработки", - говорится в сообщении.

Добавляется, что разработанный комплекс поможет мониторить ситуацию с лесными пожарами на территории сибирских регионов. Это будет заметно на своевременном предупреждении и снижении ущерба лесам.

В Томской области для мониторинга с воздуха лесной обстановки используют вертолеты и самолеты. Иногда для этих целей используют и дельтапланы. Также в регионе продолжается глобальный эксперимент в рамках проекта "Тайга" по применению беспилотных авиационных систем для доставки грузов.

Напомним, с начала пожароопасного сезона в Томской области сгорело более 20 тысяч кубометров леса, в 2022 году в регионе зафиксировано 240 лесных пожаров. Ущерб, причиненный региону лесными пожарами, по состоянию на 22.07.2022 года, составил 53 757 рублей.

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