В Томской области женщину приговорили к 6 месяцам колонии за неуплату алиментов

Жительница Каргасокского района задолжала своим детям более 300 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Жительницу Каргасокского района Томской области районный суд приговорил к 6 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов в размере более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

39-летняя женщина была лишена родительских прав и с 2017 года должна была выплачивать средства на содержание своих несовершеннолетних детей — мальчика и девочки, но долго этого не делала без уважительной причины.

Ранее женщину уже привлекали к административной и уголовной ответственности, на что обратил внимание государственный обвинитель.

На момент публикации приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: Приставы прекратят взыскивать долги с мобилизованных томичей на период службы