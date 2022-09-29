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Общество29 сентября 2022 13:12

В Томской области женщину приговорили к 6 месяцам колонии за неуплату алиментов

Жительница Каргасокского района задолжала своим детям более 300 тысяч рублей
Кирилл Гостев
Жительница Каргасокского района задолжала своим детям более 300 тысяч рублей

Жительница Каргасокского района задолжала своим детям более 300 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Жительницу Каргасокского района Томской области районный суд приговорил к 6 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов в размере более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

39-летняя женщина была лишена родительских прав и с 2017 года должна была выплачивать средства на содержание своих несовершеннолетних детей — мальчика и девочки, но долго этого не делала без уважительной причины.

Ранее женщину уже привлекали к административной и уголовной ответственности, на что обратил внимание государственный обвинитель.

На момент публикации приговор в законную силу не вступил.

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