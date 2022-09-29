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Общество29 сентября 2022 7:19

В Томске жителям улицы Елизаровых выключили отопление

Это связано с тем, что в ходе плановых осмотров оборудования выявили дефект запорной арматуры на участке тепломагистрали
Ксения Высотина
Выполнить замену запорной арматуры работники планируют в течение дня.

Выполнить замену запорной арматуры работники планируют в течение дня.

Фото: Ксения Высотина

В Томске на улице Елизаровых, 76 и 76/1 выключили отопление. Это связано с тем, что в ходе плановых осмотров оборудования выявили дефект запорной арматуры на участке тепломагистрали, сообщил журналисту "КП-Томск" представитель "ТомскРТС".

"Специалисты СП «Тепловые сети» в ходе плановых осмотров оборудования выявили дефект запорной арматуры на участке тепломагистрали №3. Чтобы избежать развития аварийной ситуации в зимний период, принято решение заменить оборудование сейчас пока позволяют погодные условия", - говорится в сообщении.

В ресурсоснабжающей компании рассказали, что на период проведения работ теплоснабжение отключено в запитанных от этого участках домах. Выполнить замену запорной арматуры работники планируют в течение дня и обещают, что сегодня, 29 сентября, вечером отопление будет восстановлено.