«Ростелеком» подключил к оптике село Зырянское Томской области

«Ростелеком» построил оптическую сеть с применением технологии GPON («оптика в квартиру») в селе Зырянское Томской области. Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» построил оптическую сеть с применением технологии GPON («оптика в квартиру») в селе Зырянское Томской области. Жители райцентра, проживающие как в многоквартирных домах, так и в частном секторе, получили доступ к интернету со скоростью до 100 Мбит/сек, интерактивному телевидению Wink и другим сервисам оператора.

Основным преимуществом технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) является высокая скорость соединения и возможность подключить сразу несколько цифровых услуг по одной линии без лишних проводов. Такой способ доступа в интернет удобен, надежен и безопасен.

«Мы планомерно модернизируем и развиваем наши региональные сети. Многие населенные пункты находятся за сотни километров от областного центра, но строительство цифровой инфраструктуры продолжается, не смотря на различные трудности. Сейчас в селе Зырянское почти все домохозяйства имеют возможность подключить скоростной интернет и цифровые сервисы компании. Уверен, что новые технологические ресурсы помогут людям в удаленной работе, онлайн-учебе и в целом сделают жизнь более комфортной и безопасной», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Жителям села Зырянское стал доступен улучшенный тариф-конструктор «Комбо», Комбинированное пакетное предложение включает в себя основные сервисы: домашний интернет, интерактивное телевидение c онлайн-кинотеатром Wink, мобильную связь, антивирус и облачное хранилище. Пользователи могут самостоятельно управлять настройками тарифа в личном кабинете и определять необходимый объем услуг.

Более подробную информацию об услугах и тарифах можно получить на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.