Ученые из Томска ищут растения для поглощения углерода из воздуха

В поисках отдают предпочтение сельскохозяйственным культурам Фото: Пресс-служба ТГУ

Ученые Ботанического сада Томского государственного университета проводят исследования, нацеленные на подбор растений для карбоновой фермы. Растения будут максимально эффективно поглощать углерод из воздуха и трансформировать его в почвенную форму, сообщает пресс-служба ТГУ.

"Ферма будет расположена в пойме Оби и станет частью карбонового полигона, который ТГУ создаёт вместе с партнёрами для изучения цикла углерода и тестирования химических и биологических технологий для его улавливания, аккумуляции и хранения", - сказала участница проекта Анастасия Буренина.

В поисках отдают предпочтение сельскохозяйственным культурам: пшенице, кукурузе, подсолнечнику. Одним из перспективных растений, по словам ботаников ТГУ, является амарант.

Научный задел СибБС по исследованию особенностей перспективных видов и сортов амаранта в условиях подтаежной зоны Западной Сибири позволяет подобрать новые сорта. Сорта, которые будут адаптированы к возделыванию на северной границе зоны выращивания.

Предварительные результаты своих исследований специалисты СибБС ТГУ представят в конце 2022 года.

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