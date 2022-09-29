Жители Томской области с положительным тестом на ВИЧ не будут подлежать частичной мобилизации

Томичи с положительным тестом на ВИЧ не будут подлежать частичной мобилизации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Томичи с положительным тестом на ВИЧ не будут подлежать частичной мобилизации. Об этом сообщили на портале портал "Объясняем.РФ".

"ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат", - коротко говорится в сообщении портала.

Отметим, что по данным этого сайта, для добровольцев, желающих попасть на военную службу в зоне спецоперации, нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья.

Напомним, что ранее сообщались еще девять категорий томичей, которые не попадают под призыв в рамках частичной мобилизации.

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