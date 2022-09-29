В Томске бизнесмен сжег моторную лодку своего конкурента

Мужчина конфликтовал со своим конкурентом и решил отомстить таким образом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприниматель из Томска находился в конфликтных отношениях с конкурентом по бизнесу. Украв его плавательное судно, он решил таким образом ему отомстить. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

"По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый, находясь в конфликтных отношениях с конкурентом по бизнесу, решил угнать его моторную лодку и уничтожить ее. Мужчина пришел на пирс, где находилось судно, и, демонтировав крепление, оттолкнул его от берега", - говорится в сообщении.

Далее мужчина решил утопить лодку и пробил ее дно ломом. Однако судно не потонуло, и бизнесмен облил его дизельным топливом и поджог. Сумма ущерба составила более 970 тысяч рублей.

В отношении томского бизнесмена утвердили два уголовных дела: "неправомерное завладение иным транспортным средством без цели хищения" и "умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога". Дело направили в суд.

Напомним, департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области опубликовал актуальный список мест, где жителям и гостям региона запрещается ловить рыбу в определенный срок. Также уточнили количество выловленной добычи, ее вес и особенности временного нахождения на рыбалке.

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