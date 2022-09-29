Ученые ТПУ и Томского НИМЦ выяснили, в каких дозах алкоголь может быть полезен Фото: Василий Вахрин

В авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликовали масштабное исследование рисков потребления алкоголя для населения планеты. В исследовании приняли участие ученые Томского политического университета вместе со специалистами НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и Института медико-биологических проблем РАН, сообщает пресс-служба ТПУ.

Исследователи международной команды GBD Collaboration попытались оценить минимальный уровень воздействия алкоголя на здоровье человека с теми или иными заболеваниями и оценить, сколько алкоголя нужно выпить, чтобы вызвать аналогичный риск у непьющих людей.

По результатам анализа выяснилось, что график зависимости рисков для здоровья и потребления алкоголя в мире имеет J-образную форму. Это значит, что алкоголь в малых дозах и в части возрастных групп может оказывать положительное воздействие на здоровье.

"Стоит понимать, что речь идет про действительно малые дозы, то есть до 10 грамм этанола, их превышение приводит к драматическому повышению рисков для здоровья", — цитирует пресс-служба доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Плотникова.

Пока не установлена точная причина такой зависимости. Одно из возможных объяснений — в малых дозах алкоголь может снимать уровень стресса и тревожности, являющиеся факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний.

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