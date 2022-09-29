Напавшего с ножом на остановке "Главпочтамп" будут судить в Томске

Мужчина угрожал ножом пенсионеру. Фото: Томская полиция.

Во вторник вечером, 27 сентября, неизвестный угрожал ножом пенсионеру. Нападавшего обезвредили прохожие, в отношении него завели уголовное дело. Об этом сообщает полиция Томска.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, нападавшим оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1989 года рождения. 27 сентября он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, на остановке "Главпочтамт" двое молодых парней спасли пенсионера от нетрезвого мужчины. Томичи лично задержали правонарушителя и вызвали полицию. После того, как приехали сотрудники полиции, правонарушителя забрали. Мужчина, на которого было совершенно нападение отправился домой, его жизни ничего не угрожало.

Полиция Томска выражает благодарность жителям Томска, благодаря которым удалось предотвратить тяжкое преступление.

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