На улице Горького в Томске открыли новый сквер для семейного отдыха

Для томичей доступна детская площадка и парковые диваны Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Новый благоустроенный сквер появился в Томске на улице М.Горького, 58. Проект осуществили в рамках "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба мэрии.

"Как и предполагается проектом, в сквере смонтирована детская площадка и обустроена зона отдыха с парковыми диванами. Покрытие на детской площадки выполнено из резиновой плитки, тротуары вымощены из плитки", - говорится в сообщении.

Кроме того, подрядчик посадил иву, кустарники, восстановил газоны.

По данным департамента, полностью завершены работы в Томске еще на семи объектах, входящих региональный проект "Формирование комфортной городской среды". На 95% оценивают готовность двух скверов: "Чернобыль" на улице Дзержинского и на улице Сибирская, 99-101.

Напомним, в Ленинском районе Томска установили 11 детских игровых площадок за благоустроительный сезон. Кроме строительства было отремонтировано семь площадок.

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