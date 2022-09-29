Почти 300 тысяч рублей житель Северска не выплатил своим детям

За этого его приговорили к 4 годам лишения свободы Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Житель Томской области уже десять лет подряд должен выплачивать алименты своим несовершеннолетним детям, однако он этого не делал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Поделиться Стрежевской городской суд Томской области признал ранее судимого 44-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетних детей)", - говорится в сообщении.

Мужчина ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. В итоге его задолженность перед детьми составила более 276 тысяч рублей.

Мужчину осудили на 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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