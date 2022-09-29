В Академгородке Томска 29 сентября отключат холодную воду

В томском Академгородке 29 сентября отключат холодную воду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в четверг 29 сентября отключат холодное водоснабжение на территории Академгородка, сообщает пресс-служба Томскводоканала.

Водоснабжение будет отсутствовать с 13:30 до 20:00.

Воду отключат на улицах: Академический мкр, Академический 2-й мкр, Академический проспект, 30-летия Победы, Академика Сахарова, Большакова, Воробьева, Королева, Кучина, Стрельникова и некоторых других. С полным списком домов, подлежащих отключению, можно ознакомиться на сайте Томскводоканала.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее запастись водой.

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