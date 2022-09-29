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Общество29 сентября 2022 2:54

Томским участникам СВО и их семьям окажут бесплатную психологическую помощь

В городе заработал специальный кабинет психологической поддержки
Алёна ГОЛЕВА
Заработал специальный кабине психологической поддержки

Заработал специальный кабине психологической поддержки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кабинет бесплатной медико-психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям открылся в Октябрьском районе Томска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

"Решение о необходимости оказания такой помощи могут принять операторы горячей линии «122», работники соцзащиты или муниципальных администраций, проведя короткий опрос из шести типовых вопросов", - говорится в сообщении.

Люди, у которых по ходу опроса выявят пограничные расстройства будут направлены на бесплатную консультацию психотерапевта, психиатра, психолога или невролога.

Родственникам жителей Томска, которые подлежат частичной мобилизации, и гражданам, уже прошедшим службу в зоне спецоперации, дадут разъяснения и рекомендации, при необходимости отправят к профильному врачу.

Кабинет на базе взрослого диспансерного отделения работает на Яковлева, 65.

Напомним, в Томске 30 студентов ТПУ по ошибке получили повестки, все случаи были урегулированы университетом.

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