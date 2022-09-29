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Общество29 сентября 2022 2:13

Томич проиграл апелляцию по делу об оскорблении полицейского и попытке изнасилования

Теперь житель областного центра проведет 3,5 года в колонии
Кирилл Гостев
Томич проиграл апелляцию по делу об оскорблении полицейского и попытке изнасилования

Томич проиграл апелляцию по делу об оскорблении полицейского и попытке изнасилования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Томска приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о попытке изнасилования и оскорблении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В марте 2021 года 54-летний томич во время распития спиртных напитков в гостях сорвал с хозяйки квартиры одежду и попытался ее изнасиловать, но столкнулся с активным сопротивлением женщины. Потерпев неудачу, мужчина покинул квартиру и наткнулся на полицейских, которых вызвали соседи, и оскорбил их в грубой форме.

Впоследствии суд приговорил местного жителя к тюремному заключению. Осужденный и его защитник не согласились с приговором и подали апелляцию, отрицая попытку изнасилования, однако прокурор опроверг доводы защиты. Приговор вступил в законную силу.

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