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Общество29 сентября 2022 2:13

Движение по Коммунальному мосту в Томске ограничат 1 октября для грузовых машин

Попасть в город можно будет только по Северному мосту
Алёна ГОЛЕВА
Ограничение будет действовать на грузовые машины

Ограничение будет действовать на грузовые машины

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Ремонт Коммунального моста продолжается. В субботу, 1 октября, будет ограничено движение для большегрузов, сообщает мэрия Томска.

"[Ограничение действует] в связи с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется только на транспортные средства, масса которых превышает пять тонн.

Въезд на мост будет запрещен грузовым машинам с 1 октября 22.00 до 2 октября 22.00.

Напомним, 2 октября, в воскресенье, движение по Коммунальному мосту перекроют для всех транспортных средств, запрет будет действовать с с 1.00 до 2.00.

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