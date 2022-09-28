Томская область вручит более 40 тысяч новогодних детских подарков

Подарки получат дети из малообеспеченных семей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аукцион на поставку детских новогодних подарков выиграла омская компания. Дети из малообеспеченных семей Томской области получат более 40,6 тысяч сладких наборов. Согласно документации на сайте госзакупок, их стоимость будет 200 рублей за штуку.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе", - сообщается на сайте.

Согласно данным с сайта, итоговая сумма контракта составила 8,1 миллиона рублей. Деньги на покупку 40 683 сладких наборов выделил регион. Кроме того, вес одной коробки будет 470 граммов.

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