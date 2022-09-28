В результате ДТП на Ленина в Томске пострадала женщина

Происшествие случилось во вторник, 27 сентября Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Во вторник днем, 27 сентября, на проспекте Ленина в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие, с травмами в больницу доставлена женщина.

"Автомобиль Toyota Corolla, под управлением 46-летней женщины-водителя, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем Lexus GS 350, под управлением 37-летнего мужчины-водителя", - говорится в сообщении.

С травмами в больницу доставили 68-летнюю женщину- пассажира автомобиля "тойота".

Требуется помощь очевидцев.Томичей просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103 или по телефону 8 (3822) 794-693.

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