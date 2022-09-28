Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2022 10:57

В результате ДТП на Ленина в Томске пострадала женщина

Происшествие случилось во вторник, 27 сентября
Алёна ГОЛЕВА
Происшествие случилось во вторник, 27 сентября

Происшествие случилось во вторник, 27 сентября

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Во вторник днем, 27 сентября, на проспекте Ленина в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие, с травмами в больницу доставлена женщина.

"Автомобиль Toyota Corolla, под управлением 46-летней женщины-водителя, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с автомобилем Lexus GS 350, под управлением 37-летнего мужчины-водителя", - говорится в сообщении.

С травмами в больницу доставили 68-летнюю женщину- пассажира автомобиля "тойота".

Требуется помощь очевидцев.Томичей просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103 или по телефону 8 (3822) 794-693.

Читайте также: Движение по Коммунальному мосту в Томске полностью перекроют 2 октября.