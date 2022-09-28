Движение по Коммунальному мосту в Томске полностью перекроют 2 октября

Ограничение будет временным Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Не первый месяц на Коммунальном мосту ведутся ремонтные работы. Пресс-служба мэрии Томска сообщила о том, что 2 октября, в воскресенье, дорогу перекроют для всех транспортных средств.

"Движение транспорта по Коммунальному мосту [будет ограничено] в связи с выполнением работ по поднятию пролетного строения для ремонта опорных частей моста", - говорится в сообщении.

Въезд и выезд на мост будет запрещен 2 октября с 1.00 до 2.00.

Читайте также: "Будут ли призывать фермеров": на горячей линии по частичной мобилизации рассказали, какие вопросы задают томичи.