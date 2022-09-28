В Томске 29 сентября отключат свет на 16 улицах города

"Горсети" проведут плановое отключение Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В четверг, 29 сентября, в Томске отключат электричество более, чем на 10 улицах Томска. "Горсети" проведут плановое отключение электричества.

Официальная информация появилась на сайте энергоресурсной организации. Уточняется, что света не будет по следующим адресам:

29 сентября с 09.00 до 16.30 пер. Дербышевский 26-а,26-б пер. Тихий 14-16,16-а,17,18-а,20,20-а пр-кт Ленина 36,55,59-65,166,186,уч. 59 ул. Водяная 31/1 ул. Набережная озера 26 ул. Герцена 1-а ул. Советская 47-а,49-а,49/1,49/2,51

29 сентября с 09.00 до 17.00 ул. Маркса Карла 2-4 ул. Смирнова 22, 24 ул. Красноярская 17-а пер. Овражный 1-5,1-а,1-б,1-в,2-а,9-11,10,уч.1 пр-кт Комсомольский 2,4-а,14 ул. Аэродромная 2,3-21,10-16 ул. Разина Степана 2-4,3,10,11,11-а,15-а ул. Украинская 1-5,1-а,1-в,1/1,2-6,2-а,9-11,10 ул. Челюскинцев 5-7,7-а.

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