В Стрежевом хронического неплательщика алиментов приговорили к лишению свободы Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Городской суд Стрежевого Томской области приговорил 44-летнего местного жителя к 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за неуплату алиментов, сообщает пресс-служба прокуратуры. Общая сумма долга по алиментам составила 276 тысяч рублей. По данным следствия, в 2012 году мужчину обязали выплачивать денежные суммы на содержание своих несовершеннолетних детей, но он на протяжении долгого времени этого не делал без уважительной причины. Суд согласился с позицией обвинения, приняв во внимание, что мужчина ранее привлекался за неуплату алиментов к административной и уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.

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