Жителя Томской области обвиняют в незаконном хранении и применении оружия

В отношении мужчины завели уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Молчановского района Томской области нашел в лесу оружие и патрон, позднее использовал его, припугнув соседей. В отношении него завели уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия)", - говорится в сообщении.

Летом 2022 года мужчина обнаружил в лесу самодельное огнестрельное оружие, но не поспешил передать его в органы внутренних дел. Сельский житель спрятал находку у себя в дровянике, а позже после ссоры с незнакомой ему компанией выстрелил им в воздух.

Напомним, в Томской области в 2022 году продлили акцию по выплате денежной компенсации за добровольно сданное оружие. За добровольно сданный пулемет или автомат томичам обещают выплатить 15 тысяч рублей, за охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом — 12 тысяч рублей. 7 тысяч рублей выплатят за сдачу боевого или служебного пистолета, а 1 тысячу рублей — за газовое оружие.

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