Томичи с 29 сентября смогут посмотреть шесть новых фильмов в кинотеатрах

Фото: Олег ЗОЛОТО

В томских кинотеатрах «Гудвин» и «Кинополис» с 29 сентября горожане смогут посмотреть шесть новых фильмов. В списке премьер: психологический триллер, фантастика, приключение и драма.

Не говори никому 18+

Психологический хоррор

Во время отпуска в Италии молодая семья знакомится с приятной парой с немым ребенком. Несколько месяцев спустя они получают неожиданное приглашение посетить загородный дом. Выходные превращаются в настоящий кошмар, когда выясняется, что их новые друзья совсем не те, за кого себя выдают.

Мать моего сына 18+

Психологический триллер

Военный журналист Марк и его очаровательная жена Кира хотят усыновить ребенка. Судьба дает им шанс, в приюте они находят Вика. Неожиданно объявляется настоящая мать мальчика Мари и ставит необычное условие – пожить всем вместе в ее роскошном доме в горах. Марк и Кира соглашаются и вскоре понимают, что хозяйка ведет сложную игру, истинный мотив которой все время ускользает от них.

Эра выживания 16+

Фантастика, приключения, драма

Земля будущего. Человечество находится на грани вымирания. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, люди каждый день сражаются за свою жизнь с природой, которая эволюционировала и превратилась в безжалостного убийцу. Восстановить баланс и пошатнуть чашу весов, на которые возложена судьба всего человеческого вида, предстоит 13-летней девочке Веспер.

ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ 12+

Приключения

Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. Помимо школы и огорода у Бориса есть сын Миша, с которым они в последнее время все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми. Все меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в телефоне и регистрируется в социальных сетях. Случайно Борис добавляет в друзья одну незнакомую женщину по имени Надежда. Завязывается активная переписка, которая впоследствии становится судьбоносной. В один момент Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Он уговаривает сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие. За время совместной поездки через всю Россию раскрываются старые конфликты между отцом и сыном, выясняются причины их отдаления друг от друга.

Чудовище 16+

Хоррор, ужасы, мистика

В главной роли Кристина Риччи – американская актриса и продюсер, номинантка премий «Золотой глобус» и «Эмми», звезда «Семейки Аддамс» и «Сонной Лощины». Кристина – одна из самых талантливых звёзд независимого и авторского кино, лицо модного дома Louis Vuitton.

Сбежав от жестокого мужа, Лора с семилетним сыном переезжает жить в загородный дом. Она всеми силами пытается наладить новую жизнь, но вскоре сталкивается с непредвиденным: по ночам из близлежащего водоема вылезает мерзкое чудище с явно недобрыми намерениями…

Проклятие Плачущей. Возвращение 16+

Хоррор

Молодая семья отправляется в долгожданный отпуск. Но вместо спокойного отдыха их ждёт настоящий кошмар: их сын пропадает. Поговаривают, что местный картель занимается торговлей людьми. Однако, окраины города скрывают более страшную угрозу.