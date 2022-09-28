В Томской области 28 сентября зафиксировали 385 случаев заражения COVID-19

Оперштаб предоставил данные на 28 сентября Фото: Олег Укладов

В среду, 28 сентября 2022 года, в Томской области выявили 385 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности сейчас в регионе 149 594 подтвержденных случая. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, 621 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 144 489 человек.

За последние сутки в стране выявлено 40 017 заболевших ковидом в 85 регионах, 111 пациентов скончалось, 61 515 выздоровело.

Напомним, власти Томской области заявили о стабилизации ситуации с СОVID-19. Прирост по сравнению с предыдущей неделей по COVID-19, ОРВИ и гриппу отмечается у детей до двух лет, а также от 15-ти и старше.

Читайте также: Семьи мобилизованных в Томской области могут посетить своих мужчин в части.