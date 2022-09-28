Охрану школ и детских садов Стрежевого будут штрафовать за допуск незнакомцев

Власти города усилят антитеррористические меры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр города Стрежевого Томской области Валерий Дениченко 27 сентября провел заседание антитеррористической комиссии и рассказал об ее решениях в своем Telegram-канале "Мэр Стрежевого".

Заседание комиссии прошло на следующий день после трагедии в одной из ижевских школ, жертвами которой 17 человек.

"Управление городского хозяйства начнет (уже начало) проводить ежедневные проверки — пытаться попасть в учебные классы школ и помещения групп детских садов, минуя охрану. Каждая удачная попытка будет заканчиваться большим штрафом для ЧОП", — подчеркнул Дениченко, добавив, что в случае нескольких провалов с предприятием будет расторгнут договор.

Кроме того, ЧОПы города обязали подготовить предложения по повышению безопасности в образовательных учреждениях и организовать дополнительные посты, а персонал школ и детских садов вместе с учащимися проинструктируют насчет того, как нужно действовать при появлении чужих людей в здании.

Читайте также: Все школы и детские сады Томска получили отопление