Владимир Кравченко: жители Луганщины сделали свой выбор в пользу развития в составе России

Явка на участки била все рекорды, несмотря на активное противодействие со стороны киевского режима, отметил сенатор. Фото: "Единая Россия"

Явка на участки била все рекорды, несмотря на активное противодействие со стороны киевского режима, отметил сенатор.

«В ход шли запугивания членов избиркомов, обстрелы населенных пунктов, открытые угрозы активистам общественных структур. За пять дней, которые длился референдум, были обстреляны 11 населенных пунктов Республики. Погибли 15 мирных жителей, из них два ребенка. Но волю жителей Луганщины сломить нельзя», — рассказал Кравченко.

«На голосование шли как на предстоящий День Победы: никого агитировать было не нужно. Проводя исторические параллели, мне вспоминаются строчки из дневника 17-летней ворошиловградки — так во время Отечественной войны именовался Луганск. Они были написаны в день освобождения города от нацистов. Улицы полны народа, как в самый большой праздник... Снова мне некого и нечего бояться...», — написала она в своей тетради. Сегодня эти слова актуальны, как и тогда. Они в точности передают настроения жителей в Республике», — сообщил Владимир Кравченко.

Сенатор добавил, что лично побывал на многих избирательных участках: в Луганске, Стаханове, Краснодоне.

«Везде граждане открыто и твердо выражали свою точку зрения – «Мы вместе с Россией. Мы и есть Россия». И это лучшее подтверждение легитимности процедуры референдума. Россия здесь с самого начала. Тысячи специалистов со всей страны, волонтеров помогают восстанавливать школы, учреждения здравоохранения, культуры, жильё, инженерную инфраструктуру. Посетил несколько объектов лично, темпы восстановления постоянно наращиваются. Жители ЛНР очень благодарны всем нам за поддержку; за мир, за развитие территорий.

С нетерпением жду заседания Совета Федерации, на котором мы проголосуем за принятие закона о вхождении в состав России новых регионов», — заявил представитель Совфеда.