Житель Рассвета Томской области на кладбище украл сумку у женщины

Кража произошла на кладбище Фото: Олег Укладов

Мужчина украл женскую сумку, в которой находились документы и драгоценные изделия на сумму 134 тысячи рублей. Преступление произошло на кладбище, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

"Женщина во время поминок повесила свою сумочку на ограждение, а после забыла и уехала. Находясь уже в пути, она вспомнила, что забыла сумку и вернулась обратно, где обнаружила пропажу", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 51-летний житель поселка Рассвет. Женщине вернули ее имущество.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "кража".

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