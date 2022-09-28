Томичи Андрей Бурковский и Роман Плопер сыграли в новом сериале ТНТ

Фото: пресс-служба ТНТ

3 октября в 20:00 на телеканале ТНТ выходит сериал «Нина» с Викторией Исаковой в главной роли. Ее героиня – женщина, которая в одночасье лишилась комфортной для нее жизни и вынуждена отстраивать ее заново, попутно знакомясь с самой собой и заботясь о своей необычной семье.

Кроме Виктории Исаковой, главные роли в сериале сыграли Сергей Бурунов, Сергей Лавыгин и томич Андрей Бурковский.

«Моя роль в «Нине» мне очень понравилась, потому что она объемная, – рассказывает актер о своем герое. – У Кости есть и комплекс вины, и сила, потому что он создал большой бизнес. В то же время, мой герой очень мягкий в семейных отношениях и в отношениях с женщинами. В проектах, над которыми работает Жора Крыжовников, всегда крепкий сценарий, и все мотивации героев понятны. Плюс у Жоры всегда потрясающе подобрана команда артистов, а в «Нине» она была особенно невероятной. Вика Исакова, Сережа Бурунов, Сережа Лавыгин, Женя Перевалов, Юля Хлынина – команда мечты!».

Андрей Бурковский рассказывает, что из-за плотности графика приезжать в Томск не получается так часто, как хотелось бы.

«Для меня Томск – это моя мама, – делится актер. – Пытаюсь делать все возможное, чтобы приехать хоть даже на один день. Пользуюсь случаем и передаю привет моей любимой мамочке и родному городу!».

Кроме Андрея Бурковского эпизодическую роль в сериале исполнил еще один актер, родом из Томска – Роман Плопер. Несмотря на то, что актер уже давно не живет в Томске и давно не был на родине, признается, что помнит и любит сибирский город. В «Нине» Роман сыграл офисного работника в одной из сцен сериала: «Никогда ранее не снимался у Жоры Крыжовникова, также как и с Викторией Исаковой встретился впервые на съемочной площадке. В проект попал, пройдя кастинг. Роль у меня совсем небольшая, поэтому отсняли все очень быстро».

О сериале:

Нина жила в частном доме под Нижним Новгородом вместе с третьим мужем Костей (Андрей Бурковский), который не только воспитывал их общую с Ниной дочку, но и двух ее детей от других браков. Кроме того, он помогал деньгами бывшим мужьям Нины – горе-бизнесмену (Сергей Лавыгин) и сумасшедшему профессору (Сергей Бурунов). Нежная и трогательная Нина была счастлива в своей роли домохозяйки, поэтому новость о том, что Костя уходит от нее к любовнице (Юлия Хлынина) и лишает ее содержания, стала для героини шокирующей. Ей вместе с детьми и мужьями приходится поселиться в обычной панельке, впервые за долгие годы прокатиться в общественном транспорте и понять, что теперь ей предстоит искать свое место в этом мире, опираясь только на себя. Для Нины это сложная задача, но она не боится казаться слабой, и в этом фишка новой героини Жоры Крыжовникова.

Производством сериала занималась компания Тумач Продакшен, продюсеры – Жора Крыжовников и Галина Стрижевская. Авторы сценария - Жора Крыжовников, Карина Чувикова, Егор Чичканов, Анастасия Дюкарева, Юлия Савенкова, Марина Воевода.

Смотрите сериал «Нина» с 3 октября в 20:00 на ТНТ.

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