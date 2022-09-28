Томичка попыталась сдать квартиру и лишилась 44 тысяч рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Томска перевела на неизвестный счет 44 тысячи рублей, действуя по указаниям фальшивого нанимателя квартиры, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 55-летняя томичка разместила на известной Интернет-площадке объявление о сдаче квартиры в аренду. На него почти сразу откликнулся мужчина, который представился военным. Он пояснил, что хотел бы снять квартиру, но может совершить оплату только с "военного счета", и попросил пройти к банкомату. У банкомата женщине позвонил якобы сотрудник банка, и, действуя по его указаниям, она перевела на неизвестный счет свои сбережения в размере 44 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". О том, как избежать новых уловок мошенников, можно прочитать в нашем материале.