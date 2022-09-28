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Общество28 сентября 2022 6:07

В Томске САХ переходит на круглосуточное дежурство из-за погоды

При понижении температуры, на улицы города выйдет специальная техника
Алёна ГОЛЕВА
При понижении температуры, на улицы города выйдет специальная техника

При понижении температуры, на улицы города выйдет специальная техника

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В связи с погодными условиями пескоразбрасывающая техника города перешла на круглосуточное дежурство, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"В случае понижения температуры техника оперативно выйдет на дороги города, пескоразбрасыватели проведут работу на потенциально опасных участках дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышенное внимание будет уделено путепроводам, развязкам, спускам, подъемам, транспортным кольцам и прочему.

Напомним, снег с дождем и до 5 градусов тепла ожидается в Томске 28 сентября. Кроме того, ГИБДД рекомендует томичам поменять летние шины на зимние, ночное время и утром возможно образование гололедицы.

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