В Томске САХ переходит на круглосуточное дежурство из-за погоды

При понижении температуры, на улицы города выйдет специальная техника Фото: Алёна ГОЛЕВА

В связи с погодными условиями пескоразбрасывающая техника города перешла на круглосуточное дежурство, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"В случае понижения температуры техника оперативно выйдет на дороги города, пескоразбрасыватели проведут работу на потенциально опасных участках дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышенное внимание будет уделено путепроводам, развязкам, спускам, подъемам, транспортным кольцам и прочему.

Напомним, снег с дождем и до 5 градусов тепла ожидается в Томске 28 сентября. Кроме того, ГИБДД рекомендует томичам поменять летние шины на зимние, ночное время и утром возможно образование гололедицы.

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