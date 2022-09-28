В Томске заработал Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами

Получить консультацию в Едином центре можно каждый день по будням Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Томска могут задать вопросы по работе местного отделения Пенсионного фонда России в составе Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами по бесплатному номеру телефона 8-800-600-0000, сообщает пресс-служба мэрии города.

В рамках Единого центра можно получить информацию по вопросам работы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Службы по труду и занятости, а также учреждений медико-социальной экспертизы по вопросам предоставления мер соцзащиты, социальных услуг, государственной социальной помощи и иных социальных гарантий.

Единый контакт-центр принимает обращения граждан ежедневно по будням.