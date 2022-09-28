На Кузнечном взвозе Томска перекроют одну полосу с 1 октября

Ограничение будет действовать сутки Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Мэрия Томска предупреждает об изменении схемы движения на Кузнечном взвозе в Томске. Будет перекрыта одна полоса.

"Перекрытие связано с проведением строительных работ по прокладке ливневой канализации к строящемуся дому по пер. Соляной, 28а", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 1 октября 9.00 до 2 октября 17.00, перекроют одну полосу для движения по улице Кузнечный взвоз рядом с пересечением с переулком Макушина.

Напомним, РЖД с 30 сентября запустят дополнительный поезд Томск-Асино. Он будет отправляться с вокзала Томск-2.

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