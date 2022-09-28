В Томске за сентябрь почти 140 машин арестовали и увезли на штрафстоянку

Владельцы получат административные штрафы Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Автоинспекторы Томска выявляют водителей, нарушающих правила остановки или стоянки, в том числе, на местах, отведенных для маломобильных граждан. За две недели сентября выявлено почти 140 правонарушителей, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

"С 15 сентября 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции в отношении 138 водителей-нарушителей составлены административные материалы, из них 50 в отношении автолюбителей, которые, не имея законных оснований, оставили свои транспортные средства на парковке для инвалидов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники задержали и эвакуировали все 138 автомобилей с помощью эвакуатора на штрафстоянку. В отношении водителей, согласно статье "нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств" предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пять тысяч рублей.

Читайте также: Мэрия Томска открыла горячую линию для семей мобилизованных томичей.