Все школы и детские сады Томска получили отопление

Все школы и детские сады Томска подключены к теплу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования в Томске получили отопление с понедельника, 26 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент городского хозяйства.

По данным департамента, без отопления в городе по-прежнему остаются около 200 жилых домов, без горячей воды — 24.

В Северске все многоквартирные дома подключили к отоплению до 16 сентября, еще раньше тепло дали в детские сады и школы.

По вопросам, связанным с подключением домов к отоплению и ГВС, можно обратиться в Кировском районе по телефонам 56-05-97, 56-52-35 и 55-51-77, в Советском районе — 8-913-852-64-84, в Ленинском — 51-76-90, в Октябрьском — 65-94-93, 90-24-71, 90-24-75.