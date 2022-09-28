Мэрия Томска открыла горячую линию для семей мобилизованных томичей Фото: Ксения Высотина

Семьи мобилизованных томичей смогут задать свои вопросы по горячей линии, открытой мэрией Томска, сообщила пресс-служба городской администрации.

На горячую линию можно обратиться не только за консультацией, но и с возникающими у горожан проблемами. Телефон горячей линии — 99-12-99.

"Специалисты зафиксируют любой вопрос и направят в соответствующую структуру для оперативного решения", — уточняет мэрия.

Напомним, с вокзала Томск-2 26 и 27 сентября отправились две группы мобилизованных граждан.