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Общество28 сентября 2022 2:03

Мэрия Томска открыла горячую линию для семей мобилизованных томичей

Характер вопросов для горячей линии не ограничивается
Кирилл Гостев
Мэрия Томска открыла горячую линию для семей мобилизованных томичей

Мэрия Томска открыла горячую линию для семей мобилизованных томичей

Фото: Ксения Высотина

Семьи мобилизованных томичей смогут задать свои вопросы по горячей линии, открытой мэрией Томска, сообщила пресс-служба городской администрации.

На горячую линию можно обратиться не только за консультацией, но и с возникающими у горожан проблемами. Телефон горячей линии — 99-12-99.

"Специалисты зафиксируют любой вопрос и направят в соответствующую структуру для оперативного решения", — уточняет мэрия.

Напомним, с вокзала Томск-2 26 и 27 сентября отправились две группы мобилизованных граждан.