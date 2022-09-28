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Общество28 сентября 2022 1:47

Снег с дождем и до 5 градусов тепла ожидается в Томске 28 сентября

Осадки будут идти на протяжении дня
Кирилл Гостев
В Томске 28 сентября ожидаются дождь и мокрый снег

В Томске 28 сентября ожидаются дождь и мокрый снег

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томске в среду, 28 сентября, ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом в течение дня, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура воздуха в городе днем составит +3...+5°C. Ветер на всей территории региона северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В области местами тоже ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Разброс дневных температур — от 1 до 6 градусов тепла.

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