Снег с дождем и до 5 градусов тепла ожидается в Томске 28 сентября

В Томске 28 сентября ожидаются дождь и мокрый снег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томске в среду, 28 сентября, ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом в течение дня, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура воздуха в городе днем составит +3...+5°C. Ветер на всей территории региона северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В области местами тоже ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Разброс дневных температур — от 1 до 6 градусов тепла.

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