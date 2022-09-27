Житель Томска совершил контрабанду древесины на сумму более 13 млн рублей

Он заключил незаконные договора на перемещение лесоматериала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Томской области сообщает о заведении уголовного дела в отношении жителя Томска, который совершил контрабанду древесины на крупную сумму.

"По версии следствия, в августе 2020 г. и феврале 2021 г. обвиняемый с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС приобретенных им у неустановленных лиц лесоматериалов заключил фиктивные договоры о покупке древесины у официальных производителей, исполнять которые не намеревался", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что мужчина использовал ненастоящие документы, совершив тем самым контрабанду около 1 тыс. куб. древесины стоимостью более 13 миллионов рублей.

Мужчине грозит наказание по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов", уголовное дело направлено в суд.

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