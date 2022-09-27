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Общество27 сентября 2022 10:40

Житель Томска совершил контрабанду древесины на сумму более 13 млн рублей

Он заключил незаконные договора на перемещение лесоматериала
Алёна ГОЛЕВА
Он заключил незаконные договора на перемещение лесоматериала

Он заключил незаконные договора на перемещение лесоматериала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Томской области сообщает о заведении уголовного дела в отношении жителя Томска, который совершил контрабанду древесины на крупную сумму.

"По версии следствия, в августе 2020 г. и феврале 2021 г. обвиняемый с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС приобретенных им у неустановленных лиц лесоматериалов заключил фиктивные договоры о покупке древесины у официальных производителей, исполнять которые не намеревался", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что мужчина использовал ненастоящие документы, совершив тем самым контрабанду около 1 тыс. куб. древесины стоимостью более 13 миллионов рублей.

Мужчине грозит наказание по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов", уголовное дело направлено в суд.

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