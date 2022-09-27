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Происшествия27 сентября 2022 10:21

На улице Косарева в Томске в результате ДТП пострадал 8-летний ребенок

Несовершеннолетнего доставили в больницу
Алёна ГОЛЕВА
Несовершеннолетнего доставили в больницу

Несовершеннолетнего доставили в больницу

Фото: Ксения Высотина

Томская полиция сообщает о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Кировском районе города. Водитель сбил ребенка-пешехода.

"Сегодня, около 13 часов 27 минут на улице Косарева, 6а автомобилем Hyundai Santa Fea под управлением 44-летней женщины-водителя совершен наезд на ребёнка-пешехода", - говорится в сообщении.

С места ДТП в больницу доставили восьмилетнюю девочку-пешехода. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, также в Кировском районе Томска в результате ДТП пострадал 10-летний ребенок. Его доставили в больницу с травмами.

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