Жителям Томска рекомендуют приезжать за 3 часа до вылета самолета

Рекомендация актуальна для тех, кто летит отдыхать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор новосибирского юридического кабинета "Помельцев и Кучеренко" Артем Помельцев объяснил корреспонденту "МК-Томск", можно ли томичам уезжать за пределы России во время частичной мобилизации.

Юрист утверждает, что "Закон о мобилизации" предписывает гражданам, которые состоят на воинском учете, не покидать место жительства без разрешения военных комиссаров. Это требование актуально с момента объявления частичной мобилизации.

Сотрудник одного из крупных турагентств России сообщил, что появляются запросы на аннуляцию туров, в том числе, и от тех людей, которые не получали повестки.

"Многие туристы просто не понимают, что будет с их турами, если мобилизуют их родственника или закроют границу. Естественно, они боятся потерять деньги", - говорится в сообщении агентства.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ответственность за пересечение границы - это зона ответственности самого туриста, заявили в Ассоциации туроператоров России.

"Туристам, летящим за границу, мы настоятельно рекомендуем приезжать в аэропорт минимум за три часа и иметь при себе все распечатанные документы по туру - билеты или маршрутные квитанции туда и обратно, ваучер, возможно и договор на тур. Это нужно, чтобы максимально рано пройти границу, заложив время на собеседование с офицером погранслужбы", - сообщает АТОР.

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