В Томске 16 улиц будет обесточено 28 сентября

"Горсети" проведут плановое отключение света Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 28 сентября, сотрудники "Горсетей" проведут плановое отключение света на нескольких улицах города.

На официальном сайте энергоресурсной компании появились следующие адреса:

28 сентября с 09.00 до 12.00 г. Томск пер Мостовой 1-б,1-б стр. 1/1,2-Б,4

28 сентября с 09.00 до 16.30 г. Томск ул. Набережная озера 22 г. Томск ул. Дзержинского 59 г. Томск ул. Усова 19-б,40-44,44-а,44/3 г. Томск пр-кт Ленина 55,59-65,уч. 59 г. Томск ул. Герцена 1-а г. Томск ул. Герцена, 1-а г. Томск ул. Советская 47-а,49-а,49/1,49/2,51

28 сентября с 09.00 до 17.00 г. Томск Ленина площадь 4 г. Томск ул. Маркса Карла 2-4 г. Томск ул. Аэродромная 10-16,13-21 г. Томск ул. Разина Степана 2-4 г. Томск ул. Украинская 1-5,1-а,1-в,1/1,2-6,2-а,9-11,10 г. Томск ул. Лесная (мкр. Каменка) 1-3,6,7-а,9,13,19 г. Томск ул. Светлая (мкр. Каменка) 52-б,52-г,52-д,65 г. Томск ул. Солнечная (мкр.Каменка) 47,50,54 г. Томск ул. Тихая (мкр. Каменка) 6,29,54.

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