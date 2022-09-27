Призванные в рамках мобилизации жители Томской области могут сдать свое оружие сотрудникам Росгвардии

Жители Томской области, которых призвали в рамках частичном мобилизации, могут сдать свое оружие сотрудникам Росгвардии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Томской области, которых призвали в рамках частичном мобилизации, могут сдать свое оружие сотрудникам Росгвардии. В вневедомственной охране также обращают внимание на ответственность за утрату оружия, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В администрации уточнили, что в связи с указом Путина о частичной мобилизации Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Томской области предлагает владельцам оружия, подлежащих мобилизации, во избежание утраты или хищения сдать его на временное хранение в территориальные подразделения Росгвардии и МВД России по месту жительства.

Как сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Томской области - начальник Центра лицензионно-разрешительной работы и полковник полиции Алексей Кулагин, так как оружие признано предметом повышенной опасности и ограниченного пользования, это накладывает дополнительные обязательства на владельца при соблюдении требований по учету, хранению и ношению.

«Хранение осуществляется, конечно, на бесплатной основе», — подчеркнул Алексей Кулагин.

Добавляется, что для справок и уточняющей информации можно позвонить по телефону: 8 (3822) 58-90-69 (профильное подразделение управления Росгвардии по Томской области).