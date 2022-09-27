Живущие в Томской области граждане других государств должны покинуть страну до 12 октября

Требование распространяется на тех, живет в России без законных оснований Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области предупреждает о том, что до 12 октября гражданам других государств нужно покинуть территорию страны, если они вовремя не предоставят документы о законном пребывании на территории Российской Федерации.

Ранее указом президента было постановлено, что граждане иностранных государств, с которыми не было разрешено транспортное сообщение, могут продлить временное проживание на территории страны.

"В силу положений Указа Президента РФ от 15 июня 2021 г. № 364 граждане иностранных государств, ранее не включенных в Перечень, и не имеющие оснований для дальнейшего пребывания в Российской Федерации, обязаны выехать за ее пределы до 12 октября 2022 года", - сообщает пресс-служба.

Добавим, что в перечень иностранные государств, в отношении которых, сняты временные ограничения на транспортное сообщение, входят: Абхазия, Белоруссия, ДНР, Казахстан, ЛНР, Китай, Монголия, Украина, Южная Осетия, Армения и Киргизия.

К мигрантам, уклонившимся от выезда, после 12 октября будут приняты меры административной ответственности и отправление с территории России.

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