В Томской области сгорели дом и баня из-за неправильного использования печей

Возгорание произошло 27 сентября Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пресс-служба МЧС России по Томской области сообщает о двух возгораниях, которые произошли в Белом Яре. О возгорании сообщили ночью, с 26 на 27 сентября.

Одно из очагов возгораний находилось по адресу улица Комсомольская, 37/1.

"Неэксплуатируемый тесовый дом каркасного типа, засыпной размером 7х7 м. В 2 м. от дома бревенчатая летняя кухня размером 4х4 м. Вплотную к летней кухне пристроены: тесовая веранда размером 4х4 м. и тесовый дровяник размером 7х8 м. Внутри дровяника находился 1 куб.м. дров", - говорится в сообщении.

Второе возгорание было зафиксировано по адресу улица Чапаева, 78/1. Уточняется, что общая площадь пожара составила 153 кв.м. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, во вторник ночью, 27 сентября, в одном из районов Томской области произошло возгорание деревянного дома, в тушении огня принимали участие 10 человек.

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