Отряд "ЛизаАлерт" в Томской области рассказал о случаях отказа в поиске человека

Поисково-спасательный отряд предоставил отчет о деятельности за 2021 и 2022 года. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что в 2022 году 13 человек, объявленных пропавшими, до сих пор не найдены. В запросе для издания "АиФ-Томск" спасатели рассказали, какие есть нюансы для начала поиска исчезнувших людей.

"За 2022 год к нам поступило 265 заявок на поиск пропавших людей по всей Томской области. 209 найдены живыми, 19 погибшими, по 13 заявка поиск продолжается. 13 человек не найдены до сих пор (из заявок поступивших в этом году). По 20 заявкам пропажи людей либо не подтвердились, либо было отказано в поиске, по одной заявке мы рекомендовали обратиться в проект "Жди меня", - сообщает Наталья Горовцева, руководитель пресс-службы "ЛизаАлерт" по Томской области.

Уточняется, что за 2021 год было получено 324 заявки. При этом 255 человек найдены живыми, 32 человека - погибли. 14 человек, пропавших запрошлый год, до сих пор не найдены.

Руководитель пресс-службы также отмечает, что отряд за всю историю существования в Томской области получил 1669 заявок на поиски людей. 1263 человека найдены живыми, 201 погибшим, 84 человека не найдены до сих пор.

Кого не будут искать

Волонтеры отряда оценивают каждый случай и могут отказать, если человек пропал давно. Как отмечает Горовцева, если поиск начать в первые сутки, вероятность найти человека живым составляет 95%, на третьи сутки и позднее - 50%.

Вторая причина для отказа - человек не хочет подавать заявление о пропаже в полицию. Обращение в ведомство - обязательное условие для начала поисков. Исключением становится случай, когда пропал ребенок и нужно быстро реагировать. Тогда "ЛизаАлерт" отправится на поиски, но заявитель должен будет оставить заявление в полицию, как будет на то возможность.

Еще две причины - отряд не ищет людей, нарушивших закон и военнообязанных. Однако, волонтеры уточняют, что каждое обращение - индивидуальное, и в каждом случае решается вопрос о начале поиска, либо об отказе в нем.

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