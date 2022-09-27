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Общество27 сентября 2022 7:15

Жители Томска возмущены гигантской мусорной кучей на Алтайской

Обсуждение появилось в социальных сетях
Алёна ГОЛЕВА
Обсуждение появилось в социальных сетях

Обсуждение появилось в социальных сетях

В сообществе "Регион-70 Томск" жители города пожаловались на большую кучу мусора, которую долгое время не вывозят с территории.

"Добрый день, как можно побороть данную ситуацию? 3 дня [мусор] не вывозится, машина мимо проезжает", - пишет автор поста.

Кроме того житель Томска отметил, что разговоры с сотрудниками компании не привели к положительному успеху, они "разводят руками".

По словам очевидца, мусорная куча находится возле детского центра "ЛУЧ" на улице Алтайская, 95.

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