Власти Томска в 2022 году помогли 303 пенсионерам с ремонтом жилья

Власти Томска в 2022 году оказали поддержку более чем 20 тысячам пенсионеров Фото: Евгения ГУСЕВА

За восемь месяцев 2022 года в рамках подпрограммы "Старшее поколение" в Томске получили поддержку более 20 тысяч пенсионеров, сообщает пресс-служба мэрии города.

В городском бюджете на подпрограмму было выделено 39,8 млн. руб, включая 1,2 млн из областного бюджета. Управление социальной политики оказало пожилым людям помощь в решении материальных и бытовых проблем на 24 млн рублей. В частности, 3 млн рублей было потрачено на помощь в зубопротезировании, 1,3 млн – на замену газовых и электрических плит.

На ремонт жилья в 2022 году помощь получили 303 пенсионера на общую сумму 13,6 млн. руб. Еще 512 пенсионерам помогли в трудной жизненной ситуации.

По программе "Социальная поддержка граждан" пожилым томичам, помимо материальной помощи, обеспечили поддержку в виде бесплатного проезда в пригородных поездах, талонов на посещение общественных бань и участия в культурных, спортивных и других мероприятиях.

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