В Томской области мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве сына Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Октябрьский суд г. Томска рассмотрит уголовное дело в отношении 61-летнего жителя региона, обвиняемого в убийстве собственного сына, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Томской области. Материалы дела и обвинительное заключение, утвержденное прокурором, переданы суду.

По предварительным данным, в июле 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 40-летним сыном и нанес ему множественные удары ножом. Мужчина скончался на месте.

Ранее стало известно о приговоре в отношении жителя региона, ударившего ножом свою знакомую.