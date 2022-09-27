Томичам запретили вылавливать рыбу в более чем 10 местах области

Ограничения действуют на определенный вид рыб и разные места их обитания Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области опубликовал актуальный список мест, где жителям и гостям региона запрещается ловить рыбу в определенный срок. Также уточнили количество выловленной добычи, ее вес и особенности временного нахождения на рыбалке.

Ведомство сообщает о запрете вылова всех видов водных биоресурсов с 15 сентября по 30 ноября на восьми объектах: в реке Обь в районе населенного пункта Игловское (989 - 996 км от устья); Обь в районе населенного пункта Никольское (1026 - 1034 км от устья); Обь в районе населенного пункта Салтанаково (998 - 1009 км от устья); Обь в районе острова Саргулинский (1012 - 1019 км от устья); Обь в районе населенного пункта Могочино (1146 - 1150 км от устья); Обь на Новоильинском перекате (1240 - 1244 км от устья); Обь от административной границы Томской области с Новосибирской областью до устья реки Томь. В этот же период запрещена ловля пеляди в Оби (выше устья реки Чулым).

Кроме того, с 10 сентября по 10 декабря запрещается ловля в четырех местах: в реке Томь, на Томских нерестилищах (1 - 15, 21 - 23, 49 - 52, 75 - 77 км от устья); в реке Кия и ее притоках в границах Томской области. Уточняется, что в Чулыме и Томи с притоками в указанный период запрещается ловля только пеляди.

В разрешенный период за сутки рыбалки можно вылавливать: Пелядь - 5 килограмм, Сазан, плотва, окунь, язь, щука, налим, линь, хариус, лещ, карась (суммарно) - 10 килограмм, Судак - 3 экземпляра, Раки - 10 килограмм, Гаммарус - полкилограмма, Хирономиды - 100 грамм.

Суммарно томичам нельзя вылавливать за сутки более 10 килограммов указанной рыбы. Для остальных видов водной добычи нет весового ограничения.

Читайте также: ГИБДД рекомендует томичам поменять летние шины на зимние.